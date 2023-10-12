Матвиенко вылетела в Нью-Дели на форум парламентской "двадцатки"
Российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко примет участие в парламентском форуме "Большой двадцатки" в Индии. Борт с законодателями вылетел из Москвы в Нью-Дели.
Девятый саммит парламентов государств "Группы двадцати" пройдет в столице Индии 12-14 октября. Его тема - "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".
В составе делегации - первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
На секциях форума обсудят устойчивое развитие на период до 2030 года, переход к устойчивой энергетике, достижение гендерного равенства, изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ.
"Программой визита российской делегации предусмотрены также переговоры с представителями руководства Республики Индия", - отметили в пресс-службе Совфеда.