Матвиенко вылетела в Нью-Дели на форум парламентской "двадцатки"

Российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко примет участие в парламентском форуме "Большой двадцатки" в Индии. Борт с законодателями вылетел из Москвы в Нью-Дели.

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Девятый саммит парламентов государств "Группы двадцати" пройдет в столице Индии 12-14 октября. Его тема - "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".

На секциях форума обсудят устойчивое развитие на период до 2030 года, переход к устойчивой энергетике, достижение гендерного равенства, изменение жизни людей с помощью общественных цифровых платформ.