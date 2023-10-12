Путин наградил орденом Почета президента Киргизии

Как отмечается в указе, награждение Жапарова орденом Почета связано с его значительным вкладом в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с Москвой.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что на следующей неделе Путин посетит Китай. Также на ближайшее время запланирована встреча российского лидера с президентом Палестины Махмудом Аббасом, однако точная дата его визита в Москву пока не определена.