Путин наградил орденом Почета президента Киргизии
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении киргизского коллеги Садыра Жапарова орденом Почета, соответствующий документ опубликован 12 октября на портале правовой информации.
Как писала «Парламентская газета», ранее глава государства прибыл в Киргизию для проведения переговоров с Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. А в пятницу российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Как отмечается в указе, награждение Жапарова орденом Почета связано с его значительным вкладом в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с Москвой.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что на следующей неделе Путин посетит Китай. Также на ближайшее время запланирована встреча российского лидера с президентом Палестины Махмудом Аббасом, однако точная дата его визита в Москву пока не определена.