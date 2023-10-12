Жапаров встретил Путина в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Бишкек прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где его встретил киргизский коллега Садыр Жапаров.

Лидеры сегодня проведут переговоры с участием делегаций, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Также Путин и Жапаров выступят с заявлениями для прессы.

Кроме того, президенты вместе примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте.