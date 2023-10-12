В МИД России заявили, что США не могли не знать о планах ХАМАС
Вашингтон не мог не знать о планах движения ХАМАС начать военную операцию против Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live". По ее словам, которые приводит ТАСС, разведывательные мощи США слишком высоки.
Как могло случиться так, что за год подготовки соответствующей операции со стороны ХАМАС, а именно год шла подготовка, Соединенные Штаты Америки со всей их разведывательной мощью об этом не узнали? <…> Да никак так не могло получиться, такого быть не могло, - сказала она.