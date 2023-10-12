Захарова заявила, что прорабатывается вопрос эвакуации россиян из Палестины
В настоящее время российские органы власти прорабатывают вопрос проведения эвакуационных мероприятий из Палестины, формируются списки граждан, сообщила 12 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился 7 октября. В этот день боевики движения выпустили по территории еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего вторглись в приграничные районы еврейского государства, где завязались бои. Хотя в настоящее время Тель-Авив вновь установил контроль над всеми своими территориями, израильская армия продолжает наносить массированные бомбовые удары по территории сектора Газа и готовит масштабную наземную наступательную операцию.
В этой связи Захарова констатировала отсутствие у граждан возможности самостоятельно вылететь из Палестины в сторону России.
«Что касается Сектора Газа, что касается Рамаллы и Палестины в принципе, сейчас идет формирование списков. Людей много…Поэтому эти эвакуационные мероприятия прорабатываются в межведомственном формате с задействованием наших загранучреждений. Эта работа ведется», — сказала официальный представитель МИД России.