Захарова заявила, что США не могли не знать о подготовке операции со стороны ХАМАС

"Как могло случиться так, что за год подготовки соответствующей операции со стороны ХАМАС, а именно год шла подготовка, Соединенные Штаты Америки со всей их разведывательной мощью об этом не узнали? <…> Да никак так не могло получиться, такого быть не могло", - сказала она.