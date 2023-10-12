Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

"То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", - сказал Лавров.