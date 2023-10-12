Во Вьетнаме сообщили о визите Володина 15-16 октября

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетит Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) с официальным визитом 15-16 октября. Об этом говорится в распространенном заявлении комиссии по иностранным делам Национального собрания (однопалатный парламент) СРВ.

Визит состоится по приглашению председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ, отмечается в сообщении. Программой пребывания запланированы переговоры Володина с высшим руководством СРВ и участие во втором заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Вьетнама и Госдумы.

Предыдущий визит спикера нижней палаты российского парламента во Вьетнам состоялся около пяти лет назад. 23-24 декабря 2018 года Володин посетил республику по приглашению тогдашнего председателя Национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нган. Руководительница вьетнамского парламента в декабре 2019 года по приглашению Володина нанесла ответный визит в Москву, где прошло первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Нацсобрания СРВ и Госдумы.