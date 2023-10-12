Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине

Соединенные Штаты могут легко и быстро добиться мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Для этого им нужно лишь прекратить поставлять Киеву вооружение и предоставлять финансовую помощь. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ в США.