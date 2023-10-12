Посол Антонов назвал легкое решение конфликта на Украине
Соединенные Штаты могут легко и быстро добиться мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Для этого им нужно лишь прекратить поставлять Киеву вооружение и предоставлять финансовую помощь. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ в США.
Таким образом дипломат прокомментировал новый пакет помощи стоимостью около 200 миллионов долларов, которую Пентагон намеревается отправить Киеву на нужды в сфере обороны.
«США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи», — подчеркнул Антонов, чьи слова после опубликовало посольство РФ.
Он считает, Соединенные Штаты продолжают надеяться на победу Украины в войне и, следовательно, ослабление России. Однако новый пакет помощи не поможет Вооруженным силам Украины добиться поставленных Вашингтоном задач, отметил Антонов.
«Контрнаступление провалилось. Киевский режим дышит на ладан», — уверен посол. Он добавил, что поставки вооружения Западом лишь затягивают конфликт.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере 200 миллионов долларов.