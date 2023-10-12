Путин прибыл в Киргизию

Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию. Нынешний визит - первый зарубежный для российского лидера в этом году.

В Бишкеке у Путина запланирована насыщенная программа. В четверг рабочий день начнется с официальной встречи президента РФ с его киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча". Там они проведут переговоры, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Также лидеры выступят с заявлениями для прессы.

После этого Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. Также в четверг у президента РФ запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В пятницу в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдет в узком и расширенном составах. Как ожидается, по итогам лидеры подпишут совместные документы. Также в этот день Путин проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В Бишкеке сейчас стоит ясная погода, температура воздуха днем в четверг, как ожидается, поднимется до 25 градусов.