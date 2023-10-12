Вступает в силу закон об уголовном наказании за сбор краснокнижных грибов

В России вступил в силу закон о запрете сбора некоторых видов краснокнижных грибов и растений. Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот занесенных в Красную книгу РФ растений и грибов.

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Как сообщает «360», 12 октября вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным указ. Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

«Статья 260.1 УК РФ устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов может привести к лишению свободы на срок до девяти лет», - приводит информацию СМИ.

Данный закон относится только к особо охраняемым видам грибов и растений. В отношении обычных грибов ответственность не предусматривается.