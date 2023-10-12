Молодым семьям предложили выделить больше бюджетных средств

Действующий состав палаты был избран 19 сентября 2021 года, а первое пленарное заседание состоялось 12 октября. В седьмом созыве интересы избирателей представляли депутаты четырех фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а в восьмом депутатские мандаты получила еще партия «Новые люди». Каковы итоги работы за прошедшие два года, насколько эффективно депутаты взаимодействуют с другими ведомствами, как идет работа над проектом федерального бюджета, рассказала «Парламентской газете» вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

- Анна Юрьевна, как вы оцениваете работу Госдумы за два года? Какие наиболее важные законы, на ваш взгляд, приняты за это время?

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- Госдума продолжает решать самые актуальные вопросы. Среди них — защита семьи, борьба с ростом цен, поддержка участников СВО и их родных, развитие здравоохранения и образования.

Моей приоритетной сферой является защита семей с детьми, традиционных ценностей, воспитание детей в духе патриотизма. Удалось принять законы, которые долгое время обсуждались родительским сообществом, экспертами. Например, о запрете суррогатного материнства, ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также в Госдуме была создана рабочая группа по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Для решения этой проблемы мы разработали около 30 инициатив. Речь идет не только о строительстве и выдаче новых квартир, но и о «промежуточном» обеспечении жильем, когда у выпускника детдома еще нет своей квартиры. Приняты законы о порядке регистрации по адресам администраций муниципальных образований сирот, не имеющих мест, где они постоянно или преимущественно проживают, о жилищных сертификатах для сирот — в этом документе четко прописали защиту от мошеннических действий при реализации сертификата.

Сразу же после подписания президентом указа № 809 мы создали межфракционную рабочую группу по защите традиционных семейных ценностей. Тема законодательной реализации положений указа объединила все фракции Госдумы. Мы проводим мониторинг действий исполнительной власти в этой сфере, разрабатываем и реализуем свои инициативы. После долгих дискуссий принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Сейчас в работе множество законопроектов, часть из которых мы уже внесли. Например, первое чтение прошел проект о запрете пропаганды экстремизма и героизации преступников.

В разработке три пакета законопроектов о поддержке многодетности. Единый статус для многодетных семей необходим. Кроме того, нельзя забывать о молодой семье, без которой не будет многодетной. Среди предложений — законодательно определить, что такое «студенческая семья», а также меры по повышению эффективности действующих госпрограмм.

- Насколько эффективно Госдума взаимодействует с Правительством и другими министерствами и ведомствами?

- Сейчас очень непростое время, но благодаря тому, что удалось напрямую работать с руководителями ведомств по самым больным вопросам, проблемы решаются быстрее. На встречах с министрами и руководством Правительства все фракции имеют возможность задать вопросы. 18 октября ждем в Госдуме доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о положении детей и семей в России. Накануне она встретится с профильными комитетами Госдумы, а перед выступлением на пленарном заседании состоится общение с фракциями. Тема защиты семьи и детей волнует всех, это тот вопрос, которые объединяет нас независимо от партийной принадлежности.

Активная работа Госдумы потянула за собой соответствующие изменения и во взаимодействии с Правительством. Государственные доклады теперь заслушивают на наших заседаниях. Одним из ключевых был отчет главы Правительства. Как правило, много вопросов и к членам Правительства, и к руководителям ведомств. Возможность задать вопрос и выяснить ситуацию как по федеральной, так и по региональной проблеме депутаты не упускают. Недавно мы рассматривали вопрос повышения цен на топливо, и по итогам обсуждения были приняты меры против дальнейшего подорожания.

Нехватка учебников, обеспечение средствами реабилитации, да в принципе любой острый вопрос может быть задан на пленарных заседаниях, кроме тех указанных отчетных форматов, к которым представители ведомств и фракции Госдумы готовятся заранее.

Хочу отметить, что нет «больших» и «маленьких» вопросов — мы говорим как о стратегических задачах, так и о ежедневных обыденных проблемах, стараясь найти решения.

Возвращаясь после региональных недель, депутаты приносят темы, на которые обращают внимание избиратели на личных приемах. И эти проблемы не оседают на местах, а становятся предметом обсуждения в Госдуме, предметом законодательных инициатив.

- Одно из важнейших направлений работы Госдумы — поддержка участников СВО. Что сделано и какие планы в этой сфере?

- Госдума находится на острие решения всех проблем, связанных с защитой участников специальной военной операции. По поручению председателя палаты нами вместе с главой Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Ивановичем Пискаревым создана специальная рабочая группа по вопросам, связанным с обеспечением доступности технических средств реабилитации для ветеранов СВО. В этой сфере есть определенные проблемы, и рабочая группа вместе с профильными ведомствами рассматривает их, предлагает решения. Некоторые разработки, которые раньше не могли зарегистрировать, мы помогли внедрить в жизнь.

При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина принято специальное постановление, которое помогло бы решить многие проблемы в этой сфере. И Правительство уже поддержало некоторые из наших предложений. Предстоит создать единую научную площадку разработки и внедрения ТСР. Сегодня идут переговоры с Министерством науки и высшего образования России об определении вуза, на базе которого будет эта площадка работать. Также кабмин подготовит специальные механизмы контроля за производством, использованием и обслуживанием технических средств реабилитации. Это будут законодательные инициативы, решения Правительства и профильных ведомств.

В Госдуме создана рабочая группа, расследующая преступные действия киевского режима против несовершеннолетних. К концу весенней сессии 2024 года мы должны подготовить итоговый доклад. Но уже сейчас есть полная картина: мы были на местах преступлений, встречались с потерпевшими, были в больницах и беседовали с детьми. Результатами расследования делимся с парламентариями всего мира. Эту тему подняли в том числе на недавнем форуме «Россия — Латинская Америка».

- Скоро Госдума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Затем будут готовить поправки к документу. Какие изменения вы предложите?