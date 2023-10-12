Путин заявил о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" о личных доверительных отношениях, которые установились между ним и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Знаете, легче сказать, что нет, мы просто деловые люди. Так оно и есть", - сказал глава российского государства.
Он указал, что наследный принц прежде всего руководствуется интересами своей страны.
"Было бы странно, если бы это было иначе, но все-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения - это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, все-таки взаимное доверие очень важно", - добавил Путин.
Так российский лидер ответил на вопрос о том, способствуют ли его хорошие отношения с Сальманом поддержанию стабильности на нефтяном рынке. До этого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил поддержку России и Путину.