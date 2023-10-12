Путин заявил о доверительных отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии

"Было бы странно, если бы это было иначе, но все-таки, когда устанавливаются такие личные доверительные отношения - это имеет значение, потому что при принятии решений подобного рода, о, которых мы сейчас говорим, все-таки взаимное доверие очень важно", - добавил Путин.