Москва могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.
"У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования", - отметил он.
Палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии, заявил Путин.
"Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде [больше] не видим", - указал президент РФ.