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Путин: РФ может внести свой вклад в урегулирование между Палестиной и Израилем

Москва могла бы внести свой вклад в урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.

"У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования", - отметил он.

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Палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии, заявил Путин.

"Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде [больше] не видим", - указал президент РФ.