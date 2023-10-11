Путин констатировал провал политики США на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в интервью телеведущему межарабского канала Al Ghad Амро Абд Эль-Хамиду рассказал о ситуации на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства назвал очевидным провал политики США по ближневосточному урегулированию.

Путин добавил, что следует во что бы то ни стало избежать расширения конфликта в Израиле.

В частности, подчеркнул президент, необходимо воздержаться от резких заявлений и не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке.

Россия может внести свой вклад в урегулирование между Палестиной и Израилем, но острота конфликта сейчас беспрецедентная, констатировал Путин.