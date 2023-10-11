Песков: Зеленский начинает надоедать США и Европе

«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина — это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится», — сказал Песков.