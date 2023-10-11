Песков: Зеленский начинает надоедать США и Европе
Владимир Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать США и Европе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с его словами опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Это очевидно. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе. Люди начинают задаваться вопросом: на что этот человек тратит наши деньги. Если Украина — это самая знаменитая страна, просто оазис коррупции на Земле, конечно, это никому не нравится», — сказал Песков.
Он уверен, что недовольство Зеленским только «будет расти» и он это «чувствует и начинает метаться». Кроме того, по мнению пресс-секретаря президента РФ, у Зеленского «срабатывает профессиональная жадность», из-за которой он не понимает почему «причитающееся ему вооружение будут отдавать Израилю».