Россия не будет уведомлять Совет Европы о военном положении
Необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положения отменят. Такой конституционный закон Госдума приняла 12 октября.
Документ исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генсека СЕ о введении (прекращении) военного или чрезвычайного положения на территории России. Эти обязательства были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с Законом «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» действие данной конвенции прекращено.
Также уточняется, положение, предусматривающее проведение на территории, на которой введено военное положение, референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
В марте прошлого года Россия вышла из Совета Европы. Выход из Совета Европы автоматически прекратил участие страны в ряде открытых только для членов организации международных договоров, ранее пояснял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал законопроект ответом Совету Европы. «Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому мы вышли из Совета Европы в 2022 году и прекратили действия его международных договоров в отношении нашей страны. Как следствие идет системная работа по корректировке российского законодательства», — отмечал Володин.