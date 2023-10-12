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Россия не будет уведомлять Совет Европы о военном положении

Необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы (СЕ) о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положения отменят. Такой конституционный закон Госдума приняла 12 октября.

Россия не будет уведомлять Совет Европы о военном положении
© РИА Новости

Документ исключает из действующих законов о чрезвычайном и о военном положении нормы об информировании генсека СЕ о введении (прекращении) военного или чрезвычайного положения на территории России. Эти обязательства были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с Законом «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» действие данной конвенции прекращено.

Также уточняется, положение, предусматривающее проведение на территории, на которой введено военное положение, референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В марте прошлого года Россия вышла из Совета Европы. Выход из Совета Европы автоматически прекратил участие страны в ряде открытых только для членов организации международных договоров, ранее пояснял заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал законопроект ответом Совету Европы. «Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому мы вышли из Совета Европы в 2022 году и прекратили действия его международных договоров в отношении нашей страны. Как следствие идет системная работа по корректировке российского законодательства», — отмечал Володин.