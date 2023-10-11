Песков прокомментировал реакцию Зеленского на поставку вооружений Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский с "профессиональной жадностью" реагирует на возможность перенаправления поставок вооружений с Украины в Израиль . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"У него (Зеленского - прим. ТАСС) еще срабатывает такая профессиональная жадность: "Как же причитающееся мне вооружение сейчас будут отдавать Израилю?" - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.