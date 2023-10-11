Путин планирует посетить Китай на следующей неделе

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что глава государства запланировал визит в Китай на следующей неделе. Об этом сообщают «Ведомости».

«Предстоят два визита нашего президента. Первый – это 12-13 октября в Киргизию, а затем на следующей неделе в Китайскую Народную Республику», – заявил Ушаков.

Помощник президента также добавил, что подготовка к визиту Путина в Китай находится «в самом разгаре». При этом в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил с визитом Москву — во время переговоров он действительно пригласил Владимира Путина приехать с ответным визитом в Китай.