Путин оценил роль США в урегулировании палестино-израильского конфликта

Правительство США пренебрегло механизмами урегулирования в зоне арабо-израильского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, Вашингтон сделал ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности людей, проживающих на территории Палестины.

Президент подчеркнул, что Вашингтон подменил решение фундаментальных политических проблем в регионе «материальными подачками». Они имеют важное значение для палестинцев с низким уровнем жизни, однако их недостаточно без решения вопросов политического характера, главным из которых является создание суверенного палестинского государства. По мнению Путина, именно эти ошибки в сочетании с поселенческой политикой привели к насилию.

В последние годы [США] ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях. <...> Кроме этого, поселенческая политика и еще ряд составляющих привели к такому взрыву насилия. То, что происходит, это ужасно, — заявил глава государства.