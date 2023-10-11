Путин призвал остановить гибель мирного населения в зоне палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта оставить в покое женщин и детей, а также свести к нулю потери гражданского населения. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Глава государства подчеркнул, что происходящее в зоне конфликта ужасно. Москва понимает, что уровень ожесточения с обеих сторон очень высок, однако ХАМАС и Тель-Авиву следует стремиться к исключению или минимизации потерь среди мирного населения: женщин, детей, стариков.

«Если уж мужчины решили между собой бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — добавил Путин.