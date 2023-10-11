Путин назвал решение конфликта между Израилем и Палестиной

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Российской экономической неделе заявил, что Российская Федерация выступает за исполнение решений Организации Объединенный Наций и создание палестинского государства, передает ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что эта позиция России сложилась не сегодня, не во время трагических событий, она складывалась на протяжении десятилетий.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», - сказал Путин.

Президент РФ указал, что как Израиль, так и Палестина знают об этой позиции России.

Владимир Путин заявил, что пока неизвестно, как скоро удастся успокоить конфликт на Ближнем Востоке, но это может привести к большим проблемам.

Также российский лидер отметил, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина. Он подчеркнул, что она воспринимается мусульманами как проявление несправедливости, возведенное в невероятную степень.