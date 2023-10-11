В Совфеде рассказали о последствиях отмены «правил ведения войны» Израилем
Ясно, чем обосновано заявление Израиля об отмене «всех правил ведения войны», но это решение неправильное, рассказал NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, есть серьезные опасения, что эскалация этого конфликта приведет к боевым действиям других стран.
Я понимаю, чем обосновано заявление Израиля, что они будут вести войну без всяких правил. У граждан настолько тяжелая реакция на атаку боевиков ХАМАС, что теперь в правительстве желают любой ценой оправдать свои действия, которые по сути являются уничтожением всей структуры ХАМАС и жителей сектора Газа. Но это неправильное решение. Конечно, ни в коем случае не стоит оправдывать террористов, они должны получить свое наказание. Но я просто не могу представить, чтобы мы, например, в ответ на обстрел Донецка начали уничтожать мирных граждан, – рассказал Джабаров.
Сенатор отметил, что мировое сообщество резко отреагирует на подобные заявления Израиля, учитывая, что «возбудился уже весь арабский мир».
Израильской армии нужно уничтожать военные объекты, инфраструктуру боевиков и бороться с исполнителями этой подлой атаки, но сравнивать с землей целый город просто неправильно. В Газе живут ни в чем неповинные палестинцы, которые, кстати, ездят на работу в Израиль, потому что в Газе работать негде. Есть серьезные опасения, что эскалация этого конфликта приведет к боевым действиям новых и новых стран, – добавил Джабаров.
Ранее корпус стражей Исламской революции выразил готовность к войне с Израилем. Отмечается, что ранее заместитель командующего КСИР генерал Мохаммад Реза Накди поддержал атаку ХАМАС на территорию Израиля.