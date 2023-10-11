В Совфеде рассказали о последствиях отмены «правил ведения войны» Израилем

Я понимаю, чем обосновано заявление Израиля, что они будут вести войну без всяких правил. У граждан настолько тяжелая реакция на атаку боевиков ХАМАС, что теперь в правительстве желают любой ценой оправдать свои действия, которые по сути являются уничтожением всей структуры ХАМАС и жителей сектора Газа. Но это неправильное решение. Конечно, ни в коем случае не стоит оправдывать террористов, они должны получить свое наказание. Но я просто не могу представить, чтобы мы, например, в ответ на обстрел Донецка начали уничтожать мирных граждан, – рассказал Джабаров.