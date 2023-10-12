Посол Израиля в России назвал примерное число пропавших россиян

От шести до шестнадцати россиян могли пропасть без вести в результате конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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«Из того, что мы знаем, число пропавших без вести колеблется между шестью и шестнадцатью», — сообщил дипломат.

Ранее стало известно, что количество заявок на эвакуацию из сектора Газа превысило 550. Число желающих покинуть охваченную военным конфликтом территорию раскрыла ТАСС пресс-секретарь РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.