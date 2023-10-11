Президент Палестины запланировал поговорить с Путиным
Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает палестинский посол в стране Абдель Хафиз Нофаль, передает РИА Новости.
«Пока не знаю [состоялся ли], но скоро будет», — сказал он, комментируя возможность телефонного разговора президентов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о роли России в урегулировании палестино-израильского конфликта, потому что он находится в «стадии горячей войны».
В Европейском союзе заявляли, что необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь Палестине, несмотря на конфликт.
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