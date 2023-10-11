Президент Палестины запланировал поговорить с Путиным

Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным . Об этом сообщает палестинский посол в стране Абдель Хафиз Нофаль, передает РИА Новости .

«Пока не знаю [состоялся ли], но скоро будет», — сказал он, комментируя возможность телефонного разговора президентов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о роли России в урегулировании палестино-израильского конфликта, потому что он находится в «стадии горячей войны».