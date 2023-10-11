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Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал согражданам не дожидаться дальнейшего обострения обстановки и призвал их воспользоваться регулярными рейсами. Его слова приводит ТАСС.

Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль
© Национальная Служба Новостей

При этом он отметил, что сотрудники посольства готовы к эвакуации при необходимости, однако на данный момент ее нет.

Викторов также призвал к запуску «переговорного прямого палестино-израильского процесса» во избежание дальнейшей эскалации конфликта в регионе.