Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал согражданам не дожидаться дальнейшего обострения обстановки и призвал их воспользоваться регулярными рейсами. Его слова приводит ТАСС.
При этом он отметил, что сотрудники посольства готовы к эвакуации при необходимости, однако на данный момент ее нет.
Викторов также призвал к запуску «переговорного прямого палестино-израильского процесса» во избежание дальнейшей эскалации конфликта в регионе.