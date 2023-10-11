В Кремле призвали остановить террористические вылазки на Ближнем Востоке

Террористические вылазки и непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке необходимо остановить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля призвал обеспечить гуманитарные потребности населения в Газе. «Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера», — заявил он, отметив, что пока рассуждать о возможной роли России в урегулировании палестино-израильского конфликта рано, так как конфликт находится в стадии «горячей войны».

Песков добавил, что нужно прекратить «террористические вылазки» и остановить непропорциональное использование силы.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило 13 октября, «Пятницу наводнения в Аль-Аксе», днем всеобщей мобилизации в арабском и исламском мире и свободных людей мира, в знак солидарности с сопротивлением палестинского народа, а также в поддержку Иерусалима, Аль-Аксы и борющейся Газы.