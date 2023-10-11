В Госдуме оценили риск гражданской войны в Европе после слов Маска

Слова американского миллиардера Илона Маска об угрозе гражданской войны в Европе из-за ситуации с мигрантами требуют уточнения, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он пояснил, что если Маск подразумевал войну между странами сообщества, то гражданской ее назвать нельзя. Если же он имеет в виду вероятность взрыва внутриполитической ситуации из-за политики правительств стран ЕС, то такое возможно.

То, что разбалансировка политической системы в Европейском союзе происходит, и то, что она происходит в результате социально-экономических проблем, — это совершенно очевидная вещь, — отметил парламентарий.

Он припомнил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «капитализм сошел с ума», и слова российского лидера Владимира Путина, заявившего, что «капитализм не справляется». По мнению депутата, такое положение вещей будет сохраняться, поскольку решать проблемы современного мира можно только на совершенно другой основе, что успешно делает Китай сейчас, а ранее делал СССР.

Поэтому то, что количество противоречий, социальных, классовых, экономических, политических, межстрановых, этнических, миграционных и прочих в Европейском союзе нарастает, — это совершенно очевидно. Из такого бульона может вывалиться только некое количество проблем, которое приведет к обострению ситуации, — заключил Новиков.