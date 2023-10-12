Захарова заявила, что Европа планомерно идет к реабилитации нацизма

Страны Восточной Европы под влиянием англосаксов планомерно идут к реабилитации нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая по видеосвязи на проходящем в Минске пленарном заседании Международного форума "История для будущего. Россия и Беларусь".

"В подконтрольной англосаксам Восточной Европе идет планомерная реабилитация нацистских приспешников", - сказала она.

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Дипломат также указала на то, что попытка канадских властей по легализации неонацистов является "не случайным инцидентом, а частью более широкого процесса по переформатированию истории Второй мировой войны, очернению роли Советского Союза, отмене общей победы". Захарова добавила, что подтверждение этому - "ставшие регулярными вбросы официальных вашингтонских представителей".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что цели такой политики "понятны".

"Они и не скрываются - сцементировать русофобский фронт, создать под него идеологическую основу, поставив ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и "лесных братьев", а также национальные дивизии СС на исторический пьедестал героев наций", - констатировала дипломат.

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Хунку (Гуньку). Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения в адрес канадцев, евреев и украинцев в связи со случившимся, а позже сообщил, что Оттава опять изучит архивы комиссии Дешене 1986-1987 годов на предмет публикации имен нацистов, которые могли получить убежище в Канаде.