Песков: Власти РФ помогают авиакомпаниям преодолеть трудности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о проблемах у российских авиакомпаний, связанных с трудностями с обслуживанием самолетов и импортными деталями. Меры принимаются, заверил представитель Кремля.
"Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей, - сказал Песков. - Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии".
Он пояснил, что речь идет о транспортной доступности регионов, что является одним из абсолютных приоритетов. "Встречаемся с новыми вызовами - ищем новые пути решения", - заверил Песков.
Ранее стало известно, что в России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями. Конкретнее, авиакомпании S7 Airlines придется сократить интенсивность полетов с ноября по март на 10-15 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Причиной такого решения стали проблемы с обслуживанием двигателей самолетов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минтрансе.