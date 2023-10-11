Песков: Власти РФ помогают авиакомпаниям преодолеть трудности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о проблемах у российских авиакомпаний, связанных с трудностями с обслуживанием самолетов и импортными деталями. Меры принимаются, заверил представитель Кремля.

"Это тема, которая постоянно на повестке дня у наших авиационных властей, - сказал Песков. - Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии".

Он пояснил, что речь идет о транспортной доступности регионов, что является одним из абсолютных приоритетов. "Встречаемся с новыми вызовами - ищем новые пути решения", - заверил Песков.