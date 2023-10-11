В Кремле назвали условие участия России в примирении Израиля и Палестины

России важно сохранять сбалансированный подход к конфликту между Израилем и Палестиной, чтобы иметь право участвовать в его урегулировании, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что российская сторона продолжает контактировать с обеими странами.

Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать нам в дальнейшем право на участие в процессе урегулирования. А Россия, может, и будет играть роль в процессе урегулирования, — сказал Песков.

Он заявил, что Москва не может не осуждать акты, «которые кроме как терроризмом не назовешь». Но при этом указал, что нельзя забывать о том, что послужило предтечей этой ситуации.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия имеет давние исторические связи как с Израилем, так и с Палестиной. Он также отметил, что Москва должна заботиться о безопасности россиян, переехавших жить в Израиль.