«Спикер думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, перешел на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути. Но мы говорим о подавляющем количестве людей, которые выбирают, где жить. У этих людей есть дом, это Россия», — пояснил Песков.