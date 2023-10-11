Россия заявила о нарушении Западом Конвенции о гражданской авиации

В МИД России сообщили об обращении РФ в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с заявлением о нарушении рядом стран положений Чикагской конвенции, передает агентство «Прайм».

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Речь идет о 37 государствах, уточнили в ведомстве. Отмечается, что Россия рассчитывает на то, что ИКАО даст эффективную и беспристрастную оценку ситуации.

Уточняется, что обращение поступило 10 октября.

«Ответчиками выступают 37 государств: все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария», - отметило ведомство.

Дипведомство подчеркнуло, что к такому решению Москву подтолкнуло беспрецедентное давление западных стран в отношении Москвы. Это касается, в частности, запрета на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий, запрета на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрета на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержания воздушных судов за рубежом, ограничения доступа к метеорологической информации для аэронавигации.