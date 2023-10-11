В Кремле рассказали о роли России в палестино-израильском конфликте
Россия сохраняет сбалансированный подход и диалог с обеими сторонами конфликта в Израиле. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента отметил, что Россия сыграет свою роль в процессе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
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