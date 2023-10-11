Россия сохраняет сбалансированный подход и диалог с обеими сторонами конфликта в Израиле. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия сыграет свою роль в процессе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.