Магаданский губернатор отказался принимать в регионе «предателей и релокантов»
Сергей Носов заявил, что области нужны трудолюбивые и талантливые люди.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что гражданам, которые покинули Россию и желали победы «нацистскому, кровавому киевскому режиму», обеспечен Магадан.
«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. На Колыме живут прекрасные люди, живут и работают настоящие патриоты своей страны», — ответил на это Носов.