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Магаданский губернатор отказался принимать в регионе «предателей и релокантов»

Сергей Носов заявил, что области нужны трудолюбивые и талантливые люди.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что гражданам, которые покинули Россию и желали победы «нацистскому, кровавому киевскому режиму», обеспечен Магадан.

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«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. На Колыме живут прекрасные люди, живут и работают настоящие патриоты своей страны», — ответил на это Носов.