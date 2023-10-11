«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. На Колыме живут прекрасные люди, живут и работают настоящие патриоты своей страны», — ответил на это Носов.