В МИД РФ заявили, что США пытаются отвлечь внимание от своей политики давлением на РФ

В МИД РФ заявили, что США пытаются отвлечь внимание от своей политики давлением на Россию
США и союзники наращивают давление на Россию и КНДР, пытаясь таким образом отвлечь внимание от собственных безрассудных и эскалационных действий, считает заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Отвергаем все безапелляционные инсинуации США и их союзников в отношении развития двустороннего взаимодействия между Россией и КНДР. Это - не более чем очередная циничная и лицемерная попытка нарастить давление на наши страны и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе, которые являются реальным источником угроз международному миру и безопасности", - заявил он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.
Дипломат убежден, что военная активность США, Южной Кореи и Японии выходит за рамки решения рутинных оборонительных задач и направлена, в том числе, на сдерживание России и Китая.
"Вашингтон существенно нарастил масштабы и интенсивность совместных мероприятий боевой подготовки. В субрегион на ротационной основе стягиваются средства стратегического потенциала США, активизируются шаги по втягиванию НАТО в дела Корейского полуострова, на регулярную основу переводятся трехсторонние учения США, Республики Корея и Японии по противоракетной обороне, идет запуск механизма обмена разведданными о ракетных пусках КНДР. Вышеперечисленная военная активность выходит за рамки решения рутинных задач в области обороны. Очевидно, что подоплека происходящего заключается в сдерживании России и Китая, а не только в противодействии северокорейской угрозе", - подчеркнул Воронцов.
Он напомнил, что Россия выступает против любой военной активности, которая несет угрозу безопасности Корейского полуострова и соседних стран. "Призываем к урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами путем переговоров. Убеждены, что санкционный ресурс себя полностью исчерпал и доказал свою неэффективность относительно приостановки или демонтажа Пхеньяном своей ядерной программы", - заключил дипломат.