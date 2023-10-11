В МИД РФ заявили, что США пытаются отвлечь внимание от своей политики давлением на РФ

"Отвергаем все безапелляционные инсинуации США и их союзников в отношении развития двустороннего взаимодействия между Россией и КНДР. Это - не более чем очередная циничная и лицемерная попытка нарастить давление на наши страны и отвлечь внимание от безрассудных эскалационных действий Вашингтона и его союзников в регионе, которые являются реальным источником угроз международному миру и безопасности", - заявил он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.