Песков заявил, что оголтелые "горячие головы" не должны влиять на ситуацию вокруг Израиля

«Сейчас очень важно, чтобы <…> такие оголтелые, совсем не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И чтобы только люди, действительно обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.