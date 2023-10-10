Песков заявил, что оголтелые "горячие головы" не должны влиять на ситуацию вокруг Израиля

Доступ к решению палестино-израильского конфликта должны иметь люди, обладающие политической волей, но не оголтелые «горячие головы», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас очень важно, чтобы <…> такие оголтелые, совсем не привыкшие трезво рассуждать своим умом люди не имели доступа к власти. И чтобы только люди, действительно обладающие политической волей к участию в процессе урегулирования, возможностями и потенциалом для участия в процессе урегулирования, имели отношение к происходящему», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Так Песков, в частности, прокомментировал звучащие в США призывы «бомбить Иран» на фоне эскалации конфликта вокруг Израиля.