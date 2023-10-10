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Песков заявил об опасности разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону арабо-израильского конфликта, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Песков заявил об опасности разрастания конфликта на Ближнем Востоке
© РИА Новости

«Ситуация более чем тревожная», — пояснил пресс-секретарь.

По его мнению, конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем может значительно разрастись.

Напомним, что 7 октября между ХАМАС и ЦАХАЛ начались активные боевые действия. В ходе конфликта стороны понесли тяжелые потери.

По мнению президента Израиля Ицхака Герцога, за первый день конфликта страна потеряла столько людей, сколько не теряла одномоментно со времен Холокоста.

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