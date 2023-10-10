Лавров обсудил с главой МИД Ирана конфликт в Израиле

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиян обсудили обострение палестино-израильского конфликта в ходе телефонного разговора. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Лавров и Абдоллахиян обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе», — говорится в тексте.

Также главы МИД РФ и Ирана обсудили обстановку в Закавказье и выступили за возобновление совместной работы в рамках Консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа, добавили в российском ведомстве. Напомним, что в субботу, 7 октября, на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт. Бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.