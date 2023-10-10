Захарова заявила, что ситуация в Молдавии может обостриться перед выборами

Ситуация в Молдавии имеет тенденцию к обострению в преддверии всеобщих выборов в стране, запланированных на 5 ноября. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее, как писала «Парламентская газета», в Молдавии отменили запрет на участие членов партии «Шор» в выборах, соответствующее решение было принято Конституционным судом республики.

«Следим за развитием ситуации в Молдавии. К сожалению, ситуация имеет тенденцию к обострению», — цитирует ТАСС комментарий дипломата об обстановке в Молдавии в преддверии голосования.

Между тем 3 октября в минэнерго Молдавии заявили, что готовы вести переговоры с Газпромом по урегулированию долга.