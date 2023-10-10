Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.
"Состоялся телефонный разговор президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности", - подчеркнули в канцелярии.
Эрдоган и Путин также обсудили инициативы, необходимые для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе палестино-израильского конфликта.
"В ходе беседы были оценены инициативы, которые необходимо предпринять для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе. Эрдоган заявил, что обстрелы гражданских поселений вызывают беспокойство и что подобные инициативы не приветствуются Турцией", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.