Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

"В ходе беседы были оценены инициативы, которые необходимо предпринять для удовлетворения гуманитарных потребностей в регионе. Эрдоган заявил, что обстрелы гражданских поселений вызывают беспокойство и что подобные инициативы не приветствуются Турцией", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.