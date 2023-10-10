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В МИД объяснили, почему шанс на включение РФ в черные списки ФАТФ минимален

Москва надеется, что не будет включена ни в какие черные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. По его словам, которые приводит ТАСС, за Россией нет никакого темного следа.

В МИД объяснили, почему шанс на включение РФ в черные списки ФАТФ минимален
© РИА Новости

Работа ведется, автоматизма быть никакого не может. На нас давят, первая попытка была в целом относительно неудачной, — сказал Панкин

Он добавил, что Россия работает со своими единомышленниками и теми, кто «пытается ее понять». Панкин выразил надежду на то, что «все будет хорошо» и «чтобы не было никаких цветов списка, кроме белого».

В случае, если Россия будет включена в «черные списки» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, проведение платежей осложнится, увеличатся сроки на комплаенс, участится отказ в проведении транзакций, что ухудшит внешнеторговую деятельность.

Летом ФАТФ не стала вносить Россию в свои штрафные списки и сохранила приостановку членства Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине, которая была введена 24 февраля 2023 года. Тогда группа внесла в серый список для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма Вьетнам, Камерун и Хорватию.