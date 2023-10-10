В МИД объяснили, почему шанс на включение РФ в черные списки ФАТФ минимален

Работа ведется, автоматизма быть никакого не может. На нас давят, первая попытка была в целом относительно неудачной, — сказал Панкин

Он добавил, что Россия работает со своими единомышленниками и теми, кто «пытается ее понять». Панкин выразил надежду на то, что «все будет хорошо» и «чтобы не было никаких цветов списка, кроме белого».

В случае, если Россия будет включена в «черные списки» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, проведение платежей осложнится, увеличатся сроки на комплаенс, участится отказ в проведении транзакций, что ухудшит внешнеторговую деятельность.