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Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
© РИА Новости

«По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

Стороны обсудили реализацию договорённостей, которые были достигнуты в рамках саммита Россия-Африка.

Гойта выразил России благодарность за помощь.