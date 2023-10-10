Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.
«По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой», — говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
Стороны обсудили реализацию договорённостей, которые были достигнуты в рамках саммита Россия-Африка.
Гойта выразил России благодарность за помощь.