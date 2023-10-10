Пашинян не приедет на саммит СНГ в Бишкеке

Глава правительства Армении Никол Пашинян не сможет принять участие во встрече глав стран СНГ в Бишкеке. Об этом премьер-министр сообщил в телефонной беседе с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Парламентская газета

"Армения 4 октября в письменном порядке оповестила Исполком СНГ, что в мероприятии будет участвовать замминистра иностранных дел", - сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. ТАСС

Как уточняется, о неготовности приехать на саммит заявил сам Пашинян в телефонном разговоре с Жапаровым, уточнивший, что это решение принято «ввиду ряда обстоятельств». News.ru