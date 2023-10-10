Российское посольство в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе посольства.

— В связи с большим количеством поступающих обращений консульским отделом Посольства России в Израиле открыта дополнительная горячая линия: +972-53-598-66-04, — говорится в сообщении.

Накануне российское посольство в Тель-Авиве сообщило, что при атаке боевиков ХАМАС погиб один гражданин России. Кроме того, еще четверо россиян официально числятся пропавшими без вести.

ХАМАС также подтвердил, что среди пленных есть люди с российским гражданством.

В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в палестино-израильском регионе Росавиация приняла решение ограничить ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Распоряжение будет действовать в период с 9 по 16 октября.