Захарова призвала Ереван и Баку обменяться военнопленными
На данный момент созрели все условия, чтобы провести полный обмен военнопленными между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, Москва исходит из принципа, что при любой ситуации «к удерживаемым лицам должны применяться норма гуманитарного права».
«Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем форматах завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия», — сказала Захарова.
Она отметила, что РФ рассчитывает на успешное решение данного вопроса.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня.