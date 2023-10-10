$101.36+0.87107.03+1.02

Захарова призвала Ереван и Баку обменяться военнопленными

На данный момент созрели все условия, чтобы провести полный обмен военнопленными между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова призвала Ереван и Баку обменяться военнопленными
© РИА Новости

По ее словам, Москва исходит из принципа, что при любой ситуации «к удерживаемым лицам должны применяться норма гуманитарного права».

«Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем форматах завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия», — сказала Захарова.

Она отметила, что РФ рассчитывает на успешное решение данного вопроса.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости