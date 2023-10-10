Медведев заявил о связи Зеленского с ИГИЛ*

ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России ) является партнером украинского режима, который выполняет его задачи. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев .

Он добавил, что исламское государство стабильно получает средства от президента Украины Владимира Зеленского , а также оружие, которое НАТО предоставило Киеву. По словам Медведева, участники ИГИЛ имеют счета в украинских банках и скупают недвижимость в стране.

Ранее Зеленский заявил, что российская военная спецоперация на Украине якобы похожа на нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. По его словам, «единственная разница» между Россией и ХАМАС в том, что в первом случае речь идет о стране, а во втором — о группировке.