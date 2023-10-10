В МИД РФ сделали заявление о деятельности российских миротворцев в Карабахе

«В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — заявила Захарова.