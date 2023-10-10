В МИД РФ сделали заявление о деятельности российских миротворцев в Карабахе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым реалиям. Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, ситуация в регионе кардинально изменилась. В связи с этим деятельность миротворцев будет пересмотрена и адаптирована.
«В октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года. Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована», — заявила Захарова.
19 сентября Азербайджан объявил о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции» с целью восстановить конституционный строй в регионе. В Армении эти действия назвали военной агрессией. Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий.