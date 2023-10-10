Захарова заявила об обострении ситуации в Молдавии перед выборами

Ситуация в Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов 5 ноября имеет тенденцию к обострению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает «Sputnik Молдова».

По ее словам, Москва следит за развитием ситуации в республике. Представитель внешнеполитического ведомства назвала ситуацию в Молдавии правовым беспределом и отменой «какой-либо конституционности внутри государства». Захарова также упрекнула власти Молдавии в том, что они разрушают страну.