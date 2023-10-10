"Пускай там сидят. И правильно было бы, раз уж они выбор свой сделали, пускай надевают форму и защищают ту страну, которую они выбрали для себя родиной. Пускай покажут, как они ее любят. А если они так же попытаются ее предать - кому [они] нужны? Здесь точно не нужны", - добавил Володин.